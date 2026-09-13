Destacan obras de infraestructura en informe de Ciudad Victoria

Durante el acto se informaron avances en servicios primarios, creación de empleo y equipamiento para la recolección de basura.

En el marco de su 5.º informe de gobierno, el alcalde de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás Báez, resaltó que se continúa con el proceso de transformación mediante inversiones clave en infraestructura, desarrollo económico y bienestar social. Estas acciones ponen a la ciudadanía al centro del progreso de la capital:

Durante el evento realizado en el Centro Cultural Tamaulipas, y con la presencia del gobernador Américo Villarreal Anaya, senadores de la república, diputados federales y locales, presidentas y presidentes municipales, líderes políticos, sector empresarial y sociedad civil, Gattás Báez expuso los avances en materia de educación, seguridad, deporte, servicios primarios y bienestar social.

Educación

Más de 61,400 estudiantes beneficiados y 168 obras de equipamiento educativo, impactando directamente a 2,414 alumnos.

Seguridad alimentaria: Más de 1 millón de desayunos entregados, 258,300 raciones servidas en comedores comunitarios y más de 22,000 despensas distribuidas.

Economía y desarrollo energético

Empleo: Creación de 2,414 nuevos puestos de trabajo mediante 12 proyectos estratégicos.

Infraestructura industrial: Desarrollo de 2 nuevos parques industriales.

Energía: Fortalecimiento del sector mediante la gestión de la subestación Palmas, suministro eléctrico para el puerto seco y vinculación empresarial.

Modernización: Renovación del parque vehicular con nuevas unidades y motocicletas para la delegación de Tránsito.

Eficiencia: Nuevos camiones equipados para los departamentos de Protección Civil y recolección de basura.

El objetivo sigue firme: construir una victoria con mejores servicios, oportunidades y bienestar para todas y todos.