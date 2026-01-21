Destacan buenos resultados de seguridad en Tamaulipas

El gobernador concluyó afirmando que la visión humanista de la seguridad es fundamental para lograr una convivencia justa y equitativa

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, presentó los resultados de su administración en materia de seguridad, destacando los aseguramientos de vehículos, armas, dinero en efectivo, narcóticos, y la detención de personas vinculadas a delitos como el secuestro. Resaltó que en 2025 se observó un decremento considerable en la incidencia delictiva.

Nueva Estrategia de Paz y Seguridad

Durante la conferencia de prensa realizada en el salón Independencia de palacio de gobierno, en donde estuvo acompañado por el secretario de Seguridad Pública Arturo Pancardo, del titular de la fiscalía general de Justicia, Eduardo Govea y del secretario general de Gobierno, Héctor Villgas, Villarreal Anaya explicó que, en respuesta a esta situación, se implementó una nueva estrategia de paz y seguridad, basada en cuatro ejes de acción que se alinean con la estrategia nacional:

Atención a las Causas: Se enfoca en la prevención como una tarea sustantiva que incluye programas sociales para combatir la desigualdad, la pobreza y la violencia. Se busca reconstituir el tejido social mediante la mejora de espacios comunitarios y la instalación de consejos de paz y justicia cívica en nueve municipios. Fortalecimiento de la Guardia Estatal: Se ha aumentado el estado de fuerza a casi 6,000 elementos, logrando un alto cumplimiento en los controles de confianza, lo que posiciona a Tamaulipas entre las entidades con corporaciones confiables. Uso de Inteligencia y Tecnología: La modernización del centro de coordinación C-5 y la recuperación de la videovigilancia son clave para mejorar la capacidad de respuesta operativa y la prevención del delito. Coordinación Intergubernamental: Se mantiene una colaboración efectiva con los distintos órdenes de gobierno y entidades vecinas, incluyendo estados como Nuevo León, San Luis Potosí y Veracruz.

Resultados y Proyecciones

Los indicadores de seguridad muestran una mejora significativa en comparación con el inicio de la administración. La reducción del índice general de delitos y la percepción positiva de la ciudadanía evidencian un retorno a la normalidad. La zona sur del estado se destaca como una de las más seguras del país, contribuyendo a un crecimiento económico y turístico sin precedentes.

