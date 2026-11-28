Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo, expresó su deseo de que Tamaulipas continúe con este auge para la atracción de más visitantes

En un “encuentro excepcional” como lo calificó la titular de la Secretaría de Turismo del gobierno federal, Josefina Rodríguez Zamora, expresó su deseo de que nuestra entidad continúe con este auge para la atracción de más visitantes.

“Ojalá que Tamaulipas siga brillando como lo ha hecho”, dijo Rodríguez Zamora en entrevista exclusiva para INFO7 Tamaulipas.

“El turismo es el contacto directo el poder conocer nuestras tradición, compartirlas; desde hoy esta muestra gastronómica que está abierta al público, nos permite además de generar economía para muchas familias, el poder conocer México vale mucho la pena”, comentó la secretaria de Turismo del gobierno federal.

¿La experiencia que le deja Tamaulipas?, se le cuestionó en su recorrido por los stands de pueblos mágicos.

“Yo aplaudo esta exposición, si se dan cuenta es un encuentro excepcional no solo por el círculo de negocios la cantidad de stands, lo que estamos logrando va a marcar historia”.

-Muy agradecida y siempre mi reconocimiento a un gran estado que además ha registrado productos turísticos, remarcó.

¿Como ha visto los pueblos mágicos de Tamaulipas?

-Muy innovadores, eso es un pueblo mágico, zonas arqueológicas, historia y sobre todo su hospitalidad.

Hay tres propuestas de pueblos mágicos en Tamaulipas

-“Ojalá que entren, apenas va a salir todo el proceso, la convocatoria está abierta a todas las entidades, con nuevos lineamientos más estrictos pero ojalá que siga brillando Tamaulipas como lo ha hecho”.

¿Que tanta interacción tiene con el gobernador y la gestión que han realizado?

-Trabajamos mucho con Benjamín de forma diaria, con el gobernador, agradezco el apoyo es un gran embajador turístico, le apuesta al turismo, esto es el ejemplo y vamos por más.