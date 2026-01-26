Destaca Sheinbaum alza de 25% en ingresos de aduanas en 2024-2025

Subrayó que el crecimiento en la recaudación no habría sido posible sin cambios estructurales en la operación diaria, controles administrativos o tecnológicos

Durante la inauguración de las nuevas instalaciones de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) en el estado de Tamaulipas, se destacó el papel de la honestidad y la eficiencia operativa como factores clave en el incremento de los ingresos aduaneros en la frontera norte del país, en un contexto marcado por investigaciones recientes relacionadas con presunto contrabando de combustible.

En el acto oficial, se subrayó que el crecimiento en la recaudación no habría sido posible sin cambios estructurales en la operación diaria de las aduanas, así como sin la implementación de controles administrativos y tecnológicos orientados a mejorar la supervisión de los procesos.

Incremento en los ingresos por aduanas entre 2024 y 2025

De acuerdo con lo informado, los ingresos por aduanas registraron un aumento del 25 % entre 2024 y 2025. En términos absolutos, la recaudación pasó de un billón de pesos a un billón 250,000 millones de pesos, lo que representa un crecimiento significativo en las finanzas públicas asociadas al comercio exterior.

Este aumento fue atribuido tanto a mejoras en los mecanismos de control como al fortalecimiento de la coordinación entre las distintas dependencias responsables de la operación aduanera en el país.

Operación de las aduanas y participación de fuerzas federales

La operación de las aduanas en México se encuentra a cargo de diferentes instituciones federales, dependiendo de su ubicación. En el caso de los puertos marítimos, la responsabilidad recae en la Secretaría de Marina (Semar), mientras que las aduanas terrestres son operadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Se reconoció el trabajo del personal adscrito a estas dependencias, así como de los titulares de las aduanas del país, al considerar que su desempeño ha sido determinante para alcanzar los niveles de recaudación reportados.

Meta de recaudación para 2026

Para el ejercicio fiscal de 2026, se planteó como objetivo alcanzar un billón 500,000 millones de pesos en ingresos aduaneros, lo que implicaría un incremento adicional de 250,000 millones de pesos respecto al año anterior.

Además del crecimiento en la recaudación, se señaló la necesidad de avanzar en una mayor eficiencia de los procesos, con el fin de reducir tiempos, fortalecer la trazabilidad de las operaciones y limitar espacios para prácticas irregulares.

Digitalización y coordinación con el SAT

Otro de los elementos mencionados fue el trabajo de la Agencia de Transformación Digital, cuyos avances en la digitalización de procesos aduaneros, en coordinación con el Sistema de Administración Tributaria (SAT), han contribuido a mejorar el control fiscal y la supervisión de las operaciones de importación y exportación.

La integración de sistemas digitales ha permitido un mejor cruce de información, lo que se traduce en una detección más oportuna de irregularidades y en un seguimiento más preciso de las mercancías que ingresan y salen del país.

Contexto de investigaciones por contrabando de combustible

La inauguración de las instalaciones de la ANAM se dio en un contexto de escrutinio público derivado de investigaciones por presunto contrabando y evasión fiscal de combustible, conocido como ‘huachicol fiscal’, que habría operado desde el puerto de Tampico, en Tamaulipas.

En estas investigaciones se ha señalado la presunta participación de mandos de la Marina, entre ellos el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, así como de otros marinos y funcionarios aduaneros, quienes fueron detenidos a inicios de septiembre. Posteriormente, se reportó el fallecimiento de dos presuntos informantes vinculados con la red, hechos que continúan bajo investigación.

Afectación económica y líneas de investigación abiertas

En relación con este caso, se informó que el Gobierno federal trabaja en la integración de bases de datos para dimensionar la afectación económica generada por el contrabando de combustible. Hasta el momento, se han confirmado querellas por un monto de 16,000 millones de pesos.

Asimismo, se indicó que las investigaciones permanecen abiertas y que incluyen posibles vínculos con empresas y actores de EUA, aunque sin que hasta ahora se hayan dado a conocer nombres específicos ni resultados judiciales concluidos.

Las autoridades señalaron que los avances en las indagatorias y en los procesos de control aduanero forman parte de una estrategia integral para fortalecer la recaudación, combatir prácticas ilícitas y garantizar un manejo transparente de las operaciones en la frontera norte y en los principales puntos de comercio exterior del país.

Con información EFE