Diego Rodríguez señaló que la presentación del documento forma parte de la relación institucional entre los poderes Ejecutivo y Legislativo

Luego de la entrega de la glosa del Tercer Informe de Gobierno de Manolo Jiménez Salinas ante el Congreso de Coahuila, Diego Rodríguez Canales, subsecretario general de Gobierno y Comunicación Institucional, destacó la importancia de mantener una relación de diálogo y colaboración con el Poder Legislativo.

El funcionario señaló que la presentación del documento permite a las distintas fuerzas políticas conocer las acciones y resultados de la administración estatal, además de abrir un espacio para el análisis del trabajo realizado durante el periodo que se informa.

Indicó que existe disposición del Gobierno estatal para atender la revisión que realicen las y los diputados y mantener una comunicación abierta con las diferentes fracciones parlamentarias. Será el próximo 24 de noviembre cuando los grupos legislativos expongan sus posicionamientos sobre el contenido del informe.

Mantendrán inversiones para fortalecer la seguridad

En otro tema, Rodríguez Canales destacó que Coahuila continuará fortaleciendo su estrategia de seguridad mediante inversiones en equipamiento y coordinación entre las corporaciones estatales y federales.

Señaló que los resultados alcanzados en esta materia responden a una estrategia que contempla el fortalecimiento de las policías y la colaboración permanente con las instituciones responsables de la seguridad.

Entre las acciones mencionó la adquisición de patrullas, cámaras de videovigilancia, armamento y equipo para mejorar la capacidad operativa de las corporaciones, recursos que consideró necesarios para mantener la vigilancia y responder a las necesidades de la población.

También resaltó el trabajo conjunto de la Policía Estatal, la Fiscalía General del Estado, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Marina, al considerar que la coordinación entre los distintos niveles de gobierno es fundamental para preservar las condiciones de seguridad en Coahuila.