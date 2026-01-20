Destaca gobernador reducción de delitos en Tamaulipas

Subrayó la mejoría en la percepción de seguridad, evidenciada por el aumento en el flujo de turistas y el crecimiento de paisanos que transitan por Tamaulipas

El gobernador Américo Villarreal Anaya presentó datos sobre la disminución del índice general de delitos en la mayoría de los 98 indicadores del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, especialmente en los delitos de alto impacto.

Además, subrayó la mejoría en la percepción de seguridad, evidenciada por el aumento en el flujo de turistas y el crecimiento de paisanos que transitan por Tamaulipas, así como el auge en la inversión en sectores clave como la industria y la energía

Villarreal Anaya, refirió que el papel decisivo que aporta el carácter cotidiano de las mesas de seguridad permite el análisis certero y la toma de decisiones sobre lo que se tiene que hacer en esta materia.

“Y al mismo tiempo respondimos inquietudes de la gente sobre la importancia de atender las causas que es una dimensión muy importante, que trabajamos muy estrechamente con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, finalmente señalamos el refuerzo de infraestructura destacando por ejemplo lo estratégico que resultan las estaciones seguras en nuestras carreteras que este año vamos a terminar en la frontera para tener la cobertura completa y darle apoyo a la movilidad y la economía”.

“Tenemos claro que, si la seguridad en Tamaulipas es algo que mejora de manera sustantiva, que se miden los números y se siente en la percepción ciudadana, es porque participamos en unidad, con ética y compromiso cada una de las instituciones de los poderes del Estado y de las fuerzas de seguridad, todos hacen su parte en beneficio de la ciudadanía”, explicó.

Villarreal Anaya, presidió la ceremonia de honores a la bandera en el estacionamiento del Congreso del Estado, y celebró el entorno colaborativo que habla de la madurez política, de un compromiso común con el pueblo y con la renovación ética, social e institucional del Estado, ceremonia en donde envió un mensaje contundente a la población.

“Que no sea desvirtuado por algunos cuantos, que señalan que vamos en sentido contrario a lo que mostramos objetivamente día con día, con respeto a nuestros principios y valores, esfuerzo y trabajo, no dejemos que los medios, las redes sean coartadas por páginas pagadas a ingenieros del caos y pactan con su poder económico para generar emociones en base a las mentiras, a la hipocresía, por no convenirles el bienestar social, la justicia y una distribución más justa de la riqueza”.

El gobernador de Tamaulipas exhortó a las y los diputados a continuar honrando el mandato que el pueblo les ha conferido y a seguir enriqueciendo su labor en el futuro tal como recientemente sucedió con la instalación de los Comités de Paz el pasado 12 de enero, con la presencia del gobierno federal y donde Tamaulipas fue el primer estado en hacerlo en el país, acompañando a organizaciones religiosas que a su vez recibieron sus registros para trabajar.