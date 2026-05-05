Destaca gobernador avances en reducción de la mortalidad materna

El gobernador Américo Villarreal informó que se cuenta con una herramienta que permite a mujeres embarazadas monitorear su evolución a través de una aplicación

Durante el programa “Diálogos con Américo”, transmitido por Radio Tamaulipas, el gobernador Américo Villarreal Anaya destacó los avances significativos en la estrategia de salud del estado, subrayando el éxito del monitoreo digital en la reducción de la mortalidad materna.

Innovación al servicio de la maternidad

El mandatario estatal resaltó que Tamaulipas cuenta actualmente con 40,101 registros en su sistema de salud digital. Esta herramienta permite a las mujeres embarazadas monitorear su evolución a través de una aplicación móvil, reportando síntomas de alerta como dolor de cabeza, mareos o fatiga extrema.

Esta tecnología ha permitido un seguimiento activo del 65% de la población embarazada en la entidad. Al detectar síntomas de riesgo, el sistema alerta de inmediato al personal médico, permitiendo una atención oportuna y canalización hospitalaria.

Gracias a este modelo, se ha logrado alcanzar la cifra de cero muertes maternas en usuarias de la aplicación, además de una reducción importante en riesgos neonatales y complicaciones como la preeclampsia.

Asimismo, el gobernador enfatizó que, tras la modificación al artículo cuarto constitucional, el Estado asume la responsabilidad de garantizar servicios, insumos y medicamentos gratuitos para todas aquellas personas que no cuentan con seguridad social formal (IMSS o ISSSTE).

Finalmente, debido a los resultados prometedores en Tamaulipas, el modelo de salud digital está siendo considerado para ser replicado en otras entidades o incluso a nivel nacional, consolidando una estrategia que prioriza la prevención, la oportunidad en la atención y, sobre todo, la vida de las y los mexicanos.