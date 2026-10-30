Destaca Carlos Canturosas aprobación de leyes trascendentales

El legislador indicó que el presupuesto contempla incrementos importantes en materia de campo, seguridad pública, educación, salud y ciencia y tecnología

El diputado federal por Nuevo Laredo, Carlos Canturosas Villarreal, destacó que en el primer periodo de sesiones del tercer y último año legislativo, que comprende del 1 de septiembre al 15 de diciembre, se han aprobado leyes trascendentales para el país.

Entrevistado en la Ciudad de México dentro de las instalaciones de la Cámara de Diputados, el legislador informó que aprobaron el paquete económico, la miscelánea fiscal, la Ley Federal de Derechos, la Ley del ISR y la Ley de Ingresos, entre otras iniciativas.

Explicó que se prevé un monto de 10.6 billones de pesos incluidos en la Ley de Ingresos de la Federación, presupuesto que contempla incrementos importantes para el país en materia de campo, seguridad pública, educación, salud y ciencia y tecnología.

Señaló que además se han impulsado leyes importantes como la Ley de Economía Digital, la Ley General contra el Feminicidio, el paquete anticorrupción y la regulación de los abusos que cometen los seguros de gastos médicos y los hospitales privados.

Destacó que de manera unánime se aprobó la ley contra el reclutamiento forzado que realizan grupos criminales en contra de niñas, niños y adolescentes, y adelantó que se trabajará en el uso responsable de la inteligencia artificial y en la regulación del uso de celulares al interior de las escuelas secundarias, luego del decreto administrativo emitido por la Presidenta de la República, para convertirlo en ley general, obligatoria y abstracta.

“Siempre buscamos que la ley tenga un impacto positivo para nuestros representados, porque Tamaulipas recibe recursos por dos rubros, el ramo 028 y el ramo 033, por lo que trataremos desde la Comisión de Hacienda y de la de Presupuesto y cuenta pública que a Tamaulipas le siga yendo mejor”.

Cantúrosas destacó con el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Américo Villarreal, en programas y apoyos para quienes más lo necesitan.

“A Tamaulipas le está yendo bien porque tenemos un buen gobernador y una buena presidenta que quiere a Tamaulipas y lo ha demostrado con el presupuesto de 25 mil millones de pesos en programas sociales para nuestro estado”, dijo el legislador federal.