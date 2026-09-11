Destaca Canturosas coordinación y progreso en Nuevo Laredo

Asimismo, celebró el impacto positivo de la Agencia Nacional de Aduanas de México, proyecto estratégico que fortalece la economía de la frontera

La presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, reconoció los avances logrados en conjunto con el Gobierno Federal y Estatal, destacando que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno ha sido la clave para transformar la realidad de este municipio fronterizo.

En el marco del segundo informe de gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, "Honestidad y resultados para Tamaulipas", presentado en el Polyforum Victoria, la alcaldesa de Nuevo Laredo enfatizó la importancia de las magnas obras federales que impulsan el desarrollo de la ciudad, entre las que destaca el Tren de Pasajeros México-Nuevo Laredo, el cual reporta un avance considerable en su construcción.

Asimismo, celebró el impacto positivo de la Agencia Nacional de Aduanas de México, proyecto estratégico que fortalece la economía de la frontera.

Canturosas Villarreal destacó el compromiso con la salud y el futuro de las familias neolaredenses mediante la donación de cuatro predios al programa IMSS-Bienestar. Estos espacios permitirán ofrecer servicios educativos y de salud para la niñez mientras sus padres trabajan, fortaleciendo el tejido social de la ciudad.

En materia de infraestructura, la munícipe resaltó la ejecución del "Bacheton", un programa intensivo de rehabilitación de las carreteras que conducen al Puente del Comercio Mundial, asegurando la eficiencia de la principal fuerza económica de la región.

“Uno de los puntos más relevantes del mensaje fue la notable mejora en los índices de seguridad. "De ser catalogada como una ciudad insegura, Nuevo Laredo se encuentra ahora entre las siete ciudades más seguras del país", señaló.

La alcaldesa atribuyó este resultado a la estrecha colaboración entre los niveles de gobierno, enfatizando: "Soy una prueba viviente de que cuando hay coordinación entre los tres órdenes de gobierno, se obtienen buenos resultados".

Finalmente, la presidenta municipal reafirmó el compromiso de su administración al destacar una inversión sin precedentes de más de 7,500 millones de pesos, recursos que se han traducido en obras y bienestar directo para los ciudadanos de Nuevo Laredo.