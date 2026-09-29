Destaca alcaldesa de Abasolo solución al desabasto de agua

Durante su segundo informe de gobierno y acompañada por el mandatario estatal, resaltó los avances en infraestructura y servicios.

En un ambiente de cercanía con la gente y con un mensaje muy emotivo, la alcaldesa de Abasolo, Yazmín Saldaña, presentó su Segundo Informe de Gobierno con la presencia del gobernador Américo Villarreal Anaya.

Acompañada de familias abasolenses, cabildo, funcionarios estatales y alcaldes de la región, la presidenta municipal destacó que uno de los principales compromisos de su administración ha quedado solucionado: el problema del agua tanto en las comunidades rurales como en la cabecera municipal.

Informó que gracias al trabajo coordinado con el Gobierno del Estado y a la rehabilitación de equipos de bombeo, líneas de conducción y red de distribución, hoy Abasolo cuenta con abasto regular del vital líquido, terminando con años de desabasto que afectaban a las familias.

En su mensaje, visiblemente emotiva, agradeció el respaldo del gobernador Américo Villarreal por no dejar solo a Abasolo y por impulsar obras de pavimentación, alumbrado, salud y apoyos al campo que han mejorado la calidad de vida de la población.

Por su parte, el mandatario estatal reconoció el trabajo honesto y de territorio que realiza Yazmín Saldaña, y refrendó su compromiso de seguir apoyando al municipio para consolidar la transformación en cada ejido y colonia.