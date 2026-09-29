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Destaca alcaldesa de Abasolo solución al desabasto de agua

Por: Humberto Zúñiga López

28 Septiembre 2026, 21:56

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Durante su segundo informe de gobierno y acompañada por el mandatario estatal, resaltó los avances en infraestructura y servicios.

Destaca alcaldesa de Abasolo solución al desabasto de agua

En un ambiente de cercanía con la gente y con un mensaje muy emotivo, la alcaldesa de Abasolo, Yazmín Saldaña, presentó su Segundo Informe de Gobierno con la presencia del gobernador Américo Villarreal Anaya.

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Acompañada de familias abasolenses, cabildo, funcionarios estatales y alcaldes de la región, la presidenta municipal destacó que uno de los principales compromisos de su administración ha quedado solucionado: el problema del agua tanto en las comunidades rurales como en la cabecera municipal.

Informó que gracias al trabajo coordinado con el Gobierno del Estado y a la rehabilitación de equipos de bombeo, líneas de conducción y red de distribución, hoy Abasolo cuenta con abasto regular del vital líquido, terminando con años de desabasto que afectaban a las familias.

En su mensaje, visiblemente emotiva, agradeció el respaldo del gobernador Américo Villarreal por no dejar solo a Abasolo y por impulsar obras de pavimentación, alumbrado, salud y apoyos al campo que han mejorado la calidad de vida de la población.

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Por su parte, el mandatario estatal reconoció el trabajo honesto y de territorio que realiza Yazmín Saldaña, y refrendó su compromiso de seguir apoyando al municipio para consolidar la transformación en cada ejido y colonia.

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