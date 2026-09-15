Destaca alcalde de Tula resultados durante segundo informe

René Lara Cisneros rindió cuentas de su segundo año de la administración, destacando resultados en infraestructura, servicios, apoyo al campo, entre otros

Habitantes de todas las comunidades apartadas y de la propia cabecera municipal acudieron el pasado sábado a la Explanada del Recinto Ferial para escuchar las obras y acciones en bien de los tultecos, durante el Segundo Informe de Labores del alcalde René Lara Cisneros, con la presencia del gobernador Américo Villarreal Anaya.

Ante un recinto abarrotado, el presidente municipal rindió cuentas de su segundo año de la administración 2024-2027 y destacó los resultados en infraestructura básica, servicios públicos, mejoramiento de caminos rurales, rehabilitación de espacios educativos, apoyos directos al campo y el impulso al Pueblo Mágico.

Lara Cisneros subrayó que gracias al respaldo del gobierno del estado y la federación se ha fortalecido el turismo como motor económico. Informó que Tula ha recibido en este año 233 mil visitantes, con una derrama superior a los 70 millones de pesos, a través de 25 programas turísticos que han posicionado al municipio en el mapa nacional.

El gobernador Américo Villarreal Anaya reconoció que la transformación avanza en Tula, tierra histórica de hombres y mujeres trabajadoras, y convocó a aprovechar las oportunidades de desarrollo que se abren con la nueva carretera Mante-Ocampo-Tula.

El mandatario estatal anunció que se planea la creación de un corredor comercial para ofrecer los productos y servicios de la comunidad a los turistas que arriban a disfrutar de los atractivos del Pueblo Mágico, lo que generará mayores beneficios para comerciantes, prestadores de servicios y familias.

En materia agropecuaria, destacó que a través de la Secretaría de Desarrollo Rural se trabaja para buscar precios de garantía, semillas mejoradas y más resistentes a la sequía, entrega de fertilizantes del programa federal con apoyo estatal, y dar valor agregado al ganado, para que ya no se venda solo en pie, sino que se sacrifique en rastros certificados y se comercialice como carne de cabrito y bovino, beneficiando al productor primario.

El gobernador informó además que a Tula llegan 2 mil millones de pesos al año en Programas para el Bienestar, lo que refleja el compromiso de la federación y el estado con los que menos tienen.

El alcalde agradeció el acompañamiento de las familias tultecas venidas desde los ejidos más alejados y refrendó que seguirá trabajando de la mano del gobernador para consolidar el desarrollo turístico, mejorar los caminos y apoyar al campo.