Destaca alcalde de Padilla avances en caminos, campo y educación

El ejecutivo estatal destacó la inversión conjunta estatal y federal de 731.5 millones de pesos aplicada en Padilla en rubros de caminos

Con la presencia del gobernador Américo Villarreal Anaya, el cabildo en pleno, invitados especiales y población en general, el alcalde de Padilla, Carlos Ernesto Quintanilla Selvera, rindió su Segundo Informe de Labores.

Destaca apoyos para las familias y productores de Padilla

El alcalde destacó los logros de su administración mediante gestiones ante el estado y la federación, con lo cual fue posible hacer llegar recursos a instituciones educativas, apoyos al deporte, a las personas más necesitadas, despensas, rehabilitación de caminos y apoyo a los productores agropecuarios, entre otros.

"Amo a Padilla, quiero lo mejor para Padilla", expresó el edil al agradecer la confianza de la ciudadanía y refrendar su compromiso de seguir trabajando por el bienestar de las familias padillenses.

Durante el informe, el ejecutivo estatal destacó la inversión conjunta estatal y federal de 731.5 millones de pesos aplicada en Padilla en rubros de caminos, campo, educación y bienestar.

Anuncian rehabilitación de tramo carretero ejidal

El gobernador anunció la obra de rehabilitación del tramo carretero ejidal Plan de Ayala - San Patricio, una demanda de los productores y habitantes de la zona rural.

El mandatario estatal estuvo acompañado por integrantes de su gabinete, entre ellos los titulares de Obras Públicas, Desarrollo Rural, Seguridad Pública y Recursos Hidráulicos, como parte de la agenda municipalista para acercar obras, programas y apoyos a los 43 municipios.