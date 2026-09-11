Destaca Alberto Granados avances en infraestructura de Matamoros

Granados destacó el respaldo de la presidenta y el gobernador, señalando que la estrategia conjunta puso especial atención en el crecimiento del puerto

El presidente municipal de Matamoros, Alberto Granados Favela, reconoció los significativos avances que registra el país, haciendo énfasis en el trabajo coordinado entre el Gobierno Federal, el Estado y el municipio para impulsar el desarrollo de esta frontera.

Durante su intervención, Granados Favela destacó el respaldo de la presidenta de México y del gobernador de Tamaulipas, señalando que la estrategia conjunta ha puesto especial atención en el crecimiento del puerto fronterizo. En este sentido, anunció que próximamente iniciará una segunda etapa que traerá una mayor derrama económica para la región.

“Hemos presentado los resultados de estos dos años de gobierno, en los cuales hemos cumplido los compromisos que marcamos desde el inicio. Sin embargo, aún quedan dos semestres donde seguiremos trabajando incansablemente por Matamoros”, afirmó el alcalde.

Obras históricas y movilidad

El munícipe resaltó proyectos largamente esperados por la ciudadanía, como la rehabilitación del libramiento Emilio Portes Gil y la construcción de un puente vehicular sobre las vías del ferrocarril. Estas obras, ignoradas durante dos décadas, cuentan ya con presupuesto asignado gracias a las gestiones realizadas ante las autoridades federales y estatales.

Adicionalmente, se destacó la labor en movilidad por parte del Gobierno del Estado, con la construcción de un puente vehicular que conectará la avenida Periférico con la avenida 12 de marzo, lo que mejorará significativamente el flujo vial en la ciudad.

Compromiso con los servicios básicos: En cuanto a la gestión municipal, Granados Favela subrayó que el Gobierno local trabaja actualmente en un plan integral para 81 colonias autorizadas por el Cabildo, con especial enfoque en el drenaje sanitario.