La Muestra Gastronómica se realizará el lunes 23 de noviembre, de las 19:00 a las 00:00 horas, en el jardín Villa Serena

Después de cinco años de ausencia, Reynosa retomará su tradicional Muestra Gastronómica, un evento que busca promover la variedad culinaria de la ciudad, atraer visitantes y reactivar la actividad económica del sector restaurantero.

Juan Carlos Gutiérrez Lugo, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) en Reynosa, invitó a la ciudadanía a participar en esta celebración, cuyo propósito es acercar a los comensales a la amplia oferta de platillos que ofrecen los restaurantes locales.

Recordó que durante años este encuentro logró atraer a miles de visitantes, quienes después de conocer y degustar parte de la gastronomía regional regresaban a los establecimientos participantes, generando mayor movimiento turístico y derrama económica para la ciudad.

Por ello, la recuperación de este evento, anteriormente conocido como la Muestra Gastronómica de Reynosa, la ciudad del buen comer, representa una oportunidad para fortalecer al gremio restaurantero y agradecer a los consumidores el respaldo que brindan diariamente al sector.

El dirigente destacó que esta edición será una celebración completamente familiar, con actividades especiales para los menores de edad, mediante un espacio denominado CANIRAC Kids, además de la participación del sector restaurantero.

“Es un evento completamente familiar, ya empezó la venta de boletos en nuestras oficinas de la colonia Rodríguez, adicional vamos a tener un área para niños, el CANIRAC Kids; va a ser una gran fiesta para nuestro gremio y nuestro sector”, señaló.

Gutiérrez Lugo agregó que esta celebración también busca retribuir a los consumidores parte del apoyo que diariamente brindan a los restaurantes de Reynosa, mediante un encuentro donde puedan conocer y disfrutar la gastronomía local.

La Muestra Gastronómica se realizará el lunes 23 de noviembre, de las 19:00 a las 00:00 horas, en el jardín Villa Serena.

El presidente de CANIRAC reiteró que los boletos ya están disponibles en las oficinas del organismo, ubicadas en la colonia Rodríguez, por lo que invitó a las familias a participar en este encuentro que busca recuperar una de las tradiciones gastronómicas más representativas de Reynosa y fortalecer la convivencia entre restaurantes y consumidores.