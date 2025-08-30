Desplome de avioneta en Reynosa deja un muerto y dos lesionados

La aeronave habría perdido contacto en pleno vuelo antes de caer en una de las parcelas cercanas a la comunidad de Periquitos, Tamaulipas

Una avioneta se desplomó la tarde de este viernes en las inmediaciones de los ejidos Periquitos y Doroteo Arango, al sur de la ciudad, lo que provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad.

De acuerdo con los primeros reportes, en la aeronave viajaban tres personas: el piloto y dos pasajeros, quienes resultaron lesionados tras el accidente. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana llegaron al lugar para brindarles atención, mientras que elementos de seguridad estatal y federal resguardaron la zona para facilitar el acceso de los equipos de auxilio.

Protección Civil informó que alrededor de las 4:00 de la tarde, tiempo de la frontera, recibieron un llamado de emergencia alertando sobre la pérdida de comunicación con la aeronave en esa zona, lo que motivó el despliegue inmediato de brigadas hacia el sitio del siniestro.

Alrededor de las 5:00 de la tarde se confirmaron datos adicionales: el piloto, identificado como Gilberto Solís, un experimentado aviador que laboraba para una compañía local, perdió la vida en el desplome. Uno de los lesionados es el empresario José Armando Cantú Barragán, propietario de negocios en la región, quien fue trasladado a un hospital privado donde permanece bajo atención médica.

Versiones preliminares apuntan a que el siniestro pudo deberse a una falla mecánica, aunque esta hipótesis aún no ha sido confirmada por las autoridades.

Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial con información detallada sobre la condición de los heridos ni sobre el punto exacto del accidente, por lo que se espera que en las próximas horas se dé a conocer un reporte oficial.