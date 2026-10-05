Despliegan operativo por temporal de lluvias en Tamaulipas

Protección Civil de Tamaulipas revisa inmuebles y escuelas en riesgo de colapso para salvaguardar la integridad de la población.

El Coordinador Estatal de Protección Civil de Tamaulipas, Luis Gerardo González de la Fuente, dio a conocer que, frente al temporal de lluvias que se registra en los municipios de la entidad, se desplegó un operativo para detectar estructuras en riesgo de colapso en la zona centro de cada uno de los municipios, incluyendo planteles educativos. Dijo que se trata de salvaguardar la integridad de las y los tamaulipecos.

“Donde se detectaron estos y se les hizo de conocimiento a los propietarios de los inmuebles de que observaran esas fallas que pudieran tener y que estuvieran muy al pendiente de estas situaciones”.

Explicó que las acciones se concentran en la zona centro de los municipios e incluyen la revisión de planteles educativos y otros inmuebles que pudieran representar un peligro para la población.

“Nos hemos dado a la tarea de participar de trabajar en conjunto coordinados con los municipios, de hacer inspecciones a los establecimientos educativos a los inmuebles, si bien les corresponde a las coordinaciones municipales de Protección Civil, hacer estas inspecciones, también no es dejarles la tarea a ellos, hemos tenido esa sinergia con los municipios de hacerlo juntos”.

El funcionario señaló que el objetivo es salvaguardar la integridad de las y los tamaulipecos, por lo que exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a las recomendaciones de las autoridades.