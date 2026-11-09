Despliegan acciones por posible secuestro de alcalde de Río Bravo

Según el testimonio de una de las personas afectadas, fueron abandonados en la carretera y posteriormente solicitaron ayuda en Cedral, San Luis Potosí

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, informó que las autoridades dan seguimiento puntual a la situación del presidente municipal de Río Bravo, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, y trabajan para localizarlo y salvaguardar su integridad.

A través de sus redes sociales, el mandatario señaló que la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas mantiene coordinación con su homóloga de San Luis Potosí y con sus respectivas unidades especializadas para avanzar en las acciones de búsqueda.

“Estamos atentos a la situación de su familia y mantenemos comunicación permanente con las autoridades para conocer los avances”, expresó Villarreal Anaya. Añadió que la prioridad es la seguridad del alcalde y que las instituciones continuarán trabajando con responsabilidad.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí informó que, de acuerdo con los primeros datos recabados, los hechos relacionados con la presunta privación de la libertad ocurrieron en la carretera San Tiburcio–Vanegas, en territorio de Zacatecas, y no en San Luis Potosí.

Según el testimonio de una de las personas afectadas, fueron abandonados en la carretera y posteriormente solicitaron ayuda en Cedral, San Luis Potosí. Tras recibir el reporte, la Guardia Civil Estatal activó un operativo en la zona limítrofe y estableció coordinación con autoridades de Zacatecas y otras instancias para contribuir a la localización de las personas.

Gabinete de Seguridad destaca coordinación con autoridades estatales

Por su parte, el Gabinete de Seguridad dio a conocer que se mantiene en coordinación con autoridades de los municipios de San Luis Potosí, Zacatecas y Tamaulipas para encontrar al alcalde.

"El Gabinete de Seguridad, en coordinación con autoridades de San Luis Potosí, Zacatecas y Tamaulipas, realiza labores de investigación y búsqueda para apoyar la localización del presidente municipal de Río Bravo, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, y sus acompañantes, ante la probable privación ilegal de su libertad".

El Gabinete de Seguridad, en coordinación con autoridades de San Luis Potosí, Zacatecas y Tamaulipas, realiza labores de investigación y búsqueda para apoyar la localización del presidente municipal de Río Bravo, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, y sus acompañantes, ante la probable privación ilegal de su libertad. Las instituciones federales mantienen colaboración permanente con la @FiscaliaSLP y @FGJ_Tam para contribuir a su pronta localización y al esclarecimiento de los hechos. — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 8, 2026 Además, se afirmó que las instituciones federales buscaran esclarecer los hechos.