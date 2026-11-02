Despiden en Matamoros a víctimas de percance vial en carretera

Un niño de 2 años continúa internado en Monterrey tras el impacto contra un camión calcinado en el tramo a Reynosa por bloqueos locales.

Familiares y amigos dieron el último adiós en Matamoros a los cuatro integrantes de una familia que perdieron la vida en el trágico accidente registrado el pasado jueves 29 de octubre sobre la carretera Matamoros-Reynosa, a la altura del ejido Soliseño. Mientras tanto, el pequeño Liam, de apenas dos años, continúa reportado en estado grave y recibe atención médica en un hospital de Monterrey, Nuevo León.

Entre las víctimas mortales se encontraban Priscila González López, su madre Graciela López Silva, su padre Miguel Chávez Ruelas y su tía Marisol López Silva. La joven residía junto con su esposo, Irving Lara, y su pequeño hijo en el fraccionamiento Villas del Oriente, en el municipio de Juárez, Nuevo León.

El accidente ocurrió cuando el automóvil Kia en el que viajaba la familia se impactó contra un autobús que había sido incendiado y permanecía sobre la carretera, como consecuencia de los bloqueos registrados durante la jornada de violencia en la región.

Tras el percance, Liam fue trasladado inicialmente a las instalaciones del IMSS en Matamoros; sin embargo, debido a la gravedad de sus lesiones, durante la madrugada del sábado fue llevado a Monterrey para continuar recibiendo atención médica especializada. El menor permanece hospitalizado y su estado de salud continúa reportándose como grave.

En Matamoros, los cuatro fallecidos fueron velados por sus familiares y seres queridos, mientras que Irving Lara tuvo que permanecer en Monterrey al cuidado de su hijo, por lo que no pudo acompañar personalmente a su esposa durante los servicios funerarios.

A través de redes sociales, el padre compartió un emotivo mensaje de despedida dirigido a Priscila, en el que expresó el dolor de no poder estar presente para darle el último adiós, pero también su compromiso de cuidar al pequeño Liam y mantener vivo el recuerdo de su madre, contándole algún día cuánto lo amó.

La tragedia tomó un significado todavía más doloroso luego de que Irving compartiera las últimas conversaciones que sostuvo con su esposa a través de WhatsApp, momentos antes del accidente. Durante el trayecto, Priscila le comentó que la carretera se encontraba sola, aunque había camiones incendiados que obstruían la circulación. Incluso le compartió su ubicación en tiempo real y un video de una de las unidades calcinadas.

Aquellos mensajes, que en ese momento formaban parte de una conversación cotidiana, terminaron convirtiéndose en el último contacto entre ambos. El caso ha generado numerosas muestras de solidaridad hacia la familia, particularmente por la situación del pequeño Liam, quien enfrenta su recuperación tras perder a su madre y a otros tres integrantes de su familia.

La tragedia también ha puesto nuevamente en evidencia los riesgos que representan los vehículos incendiados y abandonados sobre las carreteras después de situaciones de violencia, por lo que las circunstancias del accidente y las condiciones en las que permanecía el autobús deberán esclarecerse mediante las investigaciones correspondientes.