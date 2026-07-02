Despiden a Macaria en último pase de lista en su kínder

La menor, fallecida tras ser arrollada por un conductor que huyó, fue recordada entre lágrimas durante su ceremonia de graduación de preescolar

La muerte de la pequeña Macaria ha causado profunda consternación en la comunidad, luego de que fuera arrollada mientras viajaba en bicicleta junto a su padre. El responsable del accidente se dio a la fuga y, hasta el momento, no ha sido detenido por las autoridades.

El caso ha generado indignación entre ciudadanos, quienes exigen justicia y el pronto esclarecimiento de los hechos, así como la localización del conductor involucrado.

En medio del dolor, se vivió una de las escenas más desgarradoras durante la ceremonia de fin de curso en el jardín de niños donde la menor cursaba sus estudios. Ahí se llevó a cabo el último pase de lista, donde el nombre de Macaria fue pronunciado en un ambiente de profundo silencio.

Su madre estuvo presente, aunque visiblemente afectada, entre lágrimas y tristeza, para recibir el reconocimiento correspondiente a su hija, quien había concluido su educación preescolar.

El momento, cargado de dolor, dejó en evidencia la ausencia de la menor, cuya vida fue truncada de manera repentina, generando un llamado social para que este hecho no quede impune y se haga justicia.