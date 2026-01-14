Despiden a donante de órganos en IMSS de Ciudad Madero

La familia, conmocionada por este acto, lo reconoció como un héroe, pues gracias a la donación de dos riñones, dos córneas y piel beneficiará la vida de otros

Entre aplausos fue despedido un joven originario de Tampico, quien falleció a causa de encefalopatía isquémica y donó sus órganos tras haber expresado en vida su voluntad a familiares.

La familia conmocionada por este acto lo reconoció como un héroe, pues gracias a la donación de dos riñones, dos córneas y piel beneficiará la calidad de vida de otras personas.

La procuración y el traslado se realizaron de manera prioritaria, gracias al trabajo coordinado del personal médico y de logística, lo que permitió que los receptores recibieran los órganos en el menor tiempo posible.

La cirugía fue realizada por personal de los Hospitales IMSS de ciudad Madero y de Monterrey, los riñones fueron trasladados a la UMAE 25 de Nuevo León y las córneas al Centro Médico Nacional “La Raza” en la Ciudad de México.