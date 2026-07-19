Despiden a Dafne Zapata entre lágrimas y exigencias de justicia

Familiares, amigos y compañeros dieron el último adiós a Dafne Zapata. La Fiscalía investiga su muerte durante un campamento como feminicidio

Entre lágrimas, abrazos y un profundo silencio, familiares, amigos, compañeros de escuela y vecinos, dan este sábado el último adiós a Dafne Zapata Quintos, la adolescente de 13 años que perdió la vida durante un campamento de verano organizado por la Academia Militarizada de Marina Doenitz, ubicada en la colonia Revolución Verde de Ciudad Madero.

En la Funeraria, ubicada en la zona centro de Ciudad Mante, el ambiente es de dolor, angustia y nostalgia. A un costado del féretro, su madre, Alejandra Quintos, recibe las constantes muestras de cariño, solidaridad y apoyo de quienes han acudido para acompañarla en uno de los momentos más difíciles de su vida.

Con la voz entrecortada, la madre de la menor continúa refiriéndose a ella con el mismo cariño de siempre: "Mi reina", mientras agradece el respaldo que ha recibido de familiares, amigos, medios de comunicación y ciudadanos que se han solidarizado con su exigencia de justicia.

Durante el velorio también han acudido compañeros de la secundaria donde estudiaba Dafne, amigos de los grupos juveniles a los que pertenecía y alumnos de la escuela de box donde entrenaba, disciplina que practicaba con entusiasmo y que se había convertido en una de sus grandes pasiones.

Alejandra Quintos señaló que, tras conocer los resultados de la necropsia practicada a su hija, confirmaron una importante cantidad de agua en los pulmones, además de múltiples lesiones en el cuerpo.

La carpeta de investigación, que inicialmente fue abierta por el delito de homicidio culposo, fue reclasificada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas y actualmente se integra por el delito de feminicidio contra quien resulte responsable, mientras continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias en que perdió la vida la adolescente durante el campamento.

La madre de Dafne reiteró que será la autoridad ministerial la encargada de determinar las responsabilidades.

El cortejo fúnebre partirá a las 15:30 horas hacia la Iglesia de la Medalla Milagrosa, donde a las 16:00 horas se celebrará una misa de cuerpo presente.

Posteriormente, familiares y amigos acompañarán los restos de la menor hasta el Panteón Sendero de la Paz, donde recibirá el último adiós.

Mientras avanza la investigación, el nombre de Dafne Zapata Quintos continúa siendo acompañado por una sola exigencia que resuena entre quienes hoy la despiden entre flores, oraciones y lágrimas: justicia.