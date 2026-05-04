Despiden a Camila entre fe, dolor y un clamor de justicia

En los ocho municipios de la frontera, las campanas de parroquias y capillas repicaron al unísono tras la instrucción del obispo, como señal de duelo.

La concatedral de Nuestra Señora de Guadalupe se convirtió en escenario de dolor y memoria colectiva, al recibir por última vez el cuerpo de Camila, joven que creció en esta comunidad parroquial y que encontró en la fe católica un espacio de servicio y compromiso. Familiares, amigos y ciudadanos abarrotaron el recinto para despedirla, tras perder la vida por una bala perdida cuando se dirigía a la universidad.

¿Cómo fue la despedida de Camila en Reynosa?

Durante la ceremonia, el vicario Francisco Gallardo elevó un mensaje de consuelo, recordando el vínculo de Camila con la iglesia y pidiendo fortaleza para su familia en medio del duelo.

“Que la Santísima Virgen de Guadalupe, que vio crecer a Camila en esta comunidad, en esta parroquia, les acompañe a ustedes como familia y nos acompañe a todos, que la esperanza cristiana, aún en medio de las lágrimas, nos mantenga firmes en la fe, en la esperanza y en la caridad, bendito sea Dios”

En silencio, jóvenes de la pastoral ingresaron cargando su fotografía y rodearon el féretro. Sus rostros reflejaban no sólo tristeza, sino también incertidumbre ante la violencia que ha comenzado a impactar a la juventud en la ciudad.

¿Qué mensaje dejó la Iglesia ante la violencia?

El mismo vicario alzó la voz con un mensaje que trascendió lo religioso para convertirse en un llamado social, al señalar que la muerte de jóvenes en estas condiciones no puede normalizarse ni quedar en el olvido.

“No es voluntad de Dios que sus jóvenes mueran así… la sangre de tu hermano clama desde la tierra y esa sangre, la de tantos jóvenes, sigue clamando… no es normal la violencia que arrebata vidas, no es normal la indiferencia que se vuelve costumbre”

Exhortó a la comunidad a no permanecer en silencio y a mantener viva la exigencia de justicia ante estos hechos.

¿Cómo reaccionó la comunidad tras el funeral?

El luto se extendió más allá del templo. En los ocho municipios de la frontera, las campanas de parroquias y capillas repicaron al unísono tras la instrucción del obispo, como señal de duelo y exigencia de justicia.

Al sonido de las campanas se sumó la sociedad civil, que respondió con ruido y presencia en distintos puntos de la ciudad, en una manifestación simbólica de rechazo a los hechos que han cobrado la vida de personas inocentes.

¿Qué dijeron los padres de Camila?

En medio del dolor, los padres de Camila subieron al altar mayor, el mismo lugar donde su hija sirvió en múltiples ocasiones, para agradecer el respaldo recibido y dejar un mensaje a los asistentes.

“No se olviden de nuestra hija, tengan ahí en su corazón un pedacito de ella… digan a sus familias cuánto los aman… yo ya no tuve oportunidad de decirle a mi hija cuánto la amaba, pero ella sabía que nuestro amor era con mucho corazón”

Su padre, Ramón Lozano, compartió estas palabras que conmovieron a los presentes.

“En verdad les agradezco mucho todas las muestras de afecto hacia nosotros… todas las palabras, gestos y abrazos fueron un alimento para nuestra alma… Dios nos da hijos preciosos, y aún así tiene el tiempo y el momento en que nos va a llamar a todos”

Su madre también agradeció la solidaridad recibida, destacando el acompañamiento de la comunidad en uno de los momentos más difíciles para la familia.

¿Qué deja este caso en Reynosa?

La despedida de Camila deja una herida profunda en su familia y en su comunidad, además de un cuestionamiento sobre las condiciones de seguridad en Reynosa, donde la violencia continúa cobrando vidas.

El caso ha reforzado la exigencia social hacia las autoridades para implementar acciones más efectivas que garanticen la protección de la población, especialmente de los jóvenes.