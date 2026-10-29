Despertar promueve la recuperación en Reynosa con pan de muerto

Además de contribuir al sostenimiento del centro, la elaboración de pan funciona como terapia ocupacional para los integrantes

Desde hace cerca de cuatro décadas, el grupo Despertar de Drogadictos Anónimos ha ayudado a miles de hombres a superar las adicciones y recuperar a sus familias. Para reunir fondos destinados a cubrir las necesidades del centro de rehabilitación, sus integrantes elaboran y venden pan, y durante esta temporada ofrecen el tradicional pan de muerto.

José Alberto Saucedo Santoyo, secretario del grupo Despertar, explicó que el centro brinda atención gratuita a quienes buscan cambiar su vida y que la venta de productos de repostería permite financiar sus necesidades.

“Nosotros somos un centro de rehabilitación que brinda ayuda gratuitamente a las personas que llegan y que tienen esa necesidad de poder cambiar su vida. A través de ese tipo de proyectos es como realizamos nuestra recolección de fondos para las necesidades que se van presentando”, señaló.

Agregó que para esta temporada ofrecen dos presentaciones de pan de muerto: el tamaño familiar, con un costo de 90 pesos, y el individual, mediante un donativo de 20 pesos.

Además de contribuir al sostenimiento del centro, la elaboración de pan funciona como terapia ocupacional para los integrantes, quienes desarrollan habilidades y mantienen su atención en actividades productivas que favorecen su recuperación y reinserción social.

Jesús Alberto, integrante del grupo Despertar, compartió que aprender repostería le ha permitido mantenerse ocupado y descubrir nuevas habilidades. “Me despejo en momentos por enfocarme en estar haciendo la producción. He aprendido a hacer pan dulce, conchas, cuernos, rebanadas, empanadas, empanada seca y empanada en pan danés”, comentó.

El grupo se encuentra en la colonia Narciso Mendoza, a un costado del bordo del canal Rodhe, donde la elaboración y venta de pan se mantiene durante todo el año para contribuir al sustento del albergue.

Saucedo Santoyo explicó que, además del pan dulce, preparan diferentes productos de repostería. “Todo el año realizamos lo que es la repostería, lo que es la pastizzeta, el polvorón, banderilla, oreja y el pan dulce, obviamente, y esos productos los realizamos para el sustento diario del albergue”, indicó.

Con motivo de las celebraciones del Día de Muertos, los integrantes invitaron a la población de Reynosa a comprar pan de muerto y apoyar esta labor de recuperación. Para facilitar las ventas, instalarán puntos de distribución en distintos sectores de la ciudad.

“Vamos a estar en el puente internacional, afuera de la parroquia de Guadalupe, en el centro, y en los panteones Valle de la Paz y Municipal. También vamos a estar en el punto de la Juárez Cinco, por el camellón, ahí por la iglesia San Martín de Porres, y en la avenida de Puerta Grande”, informó el secretario.

De esta manera, cada compra representa una oportunidad para respaldar el trabajo de Despertar, contribuir al sostenimiento del albergue y acompañar a quienes buscan reconstruir su vida lejos de las adicciones.