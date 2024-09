Desmienten robo de vehículos en límites de Tamaulipas y NL

Jorge Cuellar Montoya, vocero de Seguridad de Tamaulipas, señaló que en la entidad no se tiene ninguna denuncia respecto a este tipo de delito

Ante supuestos casos de robo de vehículos en los límites de Nuevo León y Tamaulipas publicados en redes sociales por usuarios de la carretera a la altura de Mamulique, de Sabinas Hidalgo, Nuevo León, la vocería de seguridad desmintió la existencia de este tipo de ilícitos al asegurar que no se tiene ninguna denuncia hasta el momento por parte de posibles afectados, aseguró Jorge Cuellar Montoya.

El vocero de Seguridad dijo que únicamente se cuenta con información que ha sido publicada en las redes sociales, pero nada en concreto por parte de las autoridades ministeriales de Tamaulipas.

“Lo que les puedo decir es que no tenemos ninguna denuncia en Tamaulipas, lo que hemos visto en redes sociales es que está ubicado en la carretera a Monterrey, pero en la parte de Nuevo León, a la altura de la cuesta de Mamulique, en el municipio de Salinas Victoria, quizá allá tengan denuncias, pero en Tamaulipas no tenemos ninguna porque además no es la parte que corresponde a nuestro estado”, señaló.

Consideró que las redes sociales son muy útiles para informar, pero también para desinformar, así que para casos de este tipo hay que recurrir a las fuentes oficiales para no caer en desinformación que muchas veces generan pánico innecesario.

“Concretamente en lo que corresponde a este caso, no está en nuestro territorio, sin embargo, tenemos una gran coordinación con Nuevo León, Coahuila, Veracruz y San Luis Potosí, hemos tenido reuniones de colaboración interinstitucional y estamos en la mejor disposición de colaborar atendiendo las instrucciones de nuestro gobernador Américo Villarreal Anaya”, señaló.

Dijo que, de acuerdo al último reporte de Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, y haciendo el concentrado de los 22 meses que van de la actual administración estatal, Tamaulipas se ubica entre las diez entidades con mejores resultados en incidencia delictiva en los 98 delitos del fuero común.

“Esto nos convierte en la entidad de la frontera norte con Estados Unidos con los mejores resultados, por lo tanto, de los 8 delitos de alto impacto, en seis estamos por debajo de la media nacional y durante el mes de agosto de 2024 hemos tenido, los mejores agostos de los últimos 13 años en tres delitos, como por ejemplo el de la violencia familiar”, dijo el funcionario estatal.

Cuellar Montoya exhortó a la población a denunciar cualquier tipo de delito ante las instancias correspondientes, principalmente al número de emergencias 911, y denuncia anónima al 089, y próximamente a través de la denuncia digital.

Comentarios