Designan nuevo titular de la Oficina Fiscal del Estado en Reynosa

Tras darse a conocer la renuncia de Humberto Valdés Richard, también fue presentado Rodrigo Garza Sosa como nuevo titular de la dependencia

Este martes se confirmó la renuncia de Humberto Valdés Richard como jefe de la Oficina Fiscal del Estado en Reynosa, al darse a conocer de manera oficial su salida del cargo y la presentación de su nuevo relevo.

Durante el anuncio también fue presentado Rodrigo Garza Sosa como nuevo titular de la dependencia; sin embargo, no se dieron a conocer los motivos de la renuncia de Valdés Richard ni la fecha exacta en que esta se hizo efectiva.

Oficina Fiscal continuará operando con normalidad

Las autoridades informaron que la oficina mantendrá abiertas sus puertas para la atención al público y continuará operando con normalidad, con el objetivo de conservar el primer lugar en recaudación entre las oficinas fiscales de todo el estado de Tamaulipas.

El nuevo responsable de la oficina fiscal, Rodrigo Garza Sosa, es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Tamaulipeca, y ha ocupado diversos cargos en el Ayuntamiento de Reynosa, en áreas técnicas y administrativas.

Experiencia en administración pública y SAT

Asimismo, se informó que dentro de su trayectoria en la función pública se desempeñó en el Servicio de Administración Tributaria y también fungió como subdirector de Transporte en el estado de Veracruz.

Finalmente, se dio a conocer que en los próximos días el nuevo titular dará a conocer su plan de trabajo, el cual estará enfocado en el humanismo que ha caracterizado al Gobierno del Estado de Tamaulipas.