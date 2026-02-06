Designan directora a secundaria de Victoria luego de 10 años

La maestra María de Jesús García Galavíz informó sobre una serie de importantes cambios que se implementarán en la institución

Después de una década sin contar con un director, la Escuela Secundaria General Número 3 “Rafael Balandrano Balandrano” dio la bienvenida a la maestra María de Jesús García Galavíz como nueva directora.

En su primer anuncio, la maestra García Galavíz informó sobre una serie de importantes cambios que se implementarán en la institución.

Reconoció que, al no contar con un director, este plantel se mantuvo en malas condiciones, desde su infraestructura hasta la cuestión laboral y administrativa, afectando de manera directa a las y los estudiantes, además de señalar que, durante el año pasado, padres de familia cerraron la puerta principal con cadena y candado para exigir a la secretaría de Educación, el nombramiento oficial y permanente de un titular, petición que finalmente fue atendida.

Uno de los primeros pasos será la remodelación integral de la infraestructura del plantel. Además, se ofrece un descuento en la inscripción para los alumnos de nuevo ingreso, cuyo proceso concluye el próximo 13 de febrero.

La maestra García Galavíz comentó: “Esta era una escuela que se encontraba totalmente abandonada, muy maltratada en su imagen y en su infraestructura. Sin embargo, en este poco tiempo que tenemos hemos logrado conformar un buen equipo, incluyendo personal docente, administrativo, comunidad estudiantil y padres de familia”.

Además, se informó que la institución cuenta con paneles solares que, lamentablemente, no están en funcionamiento debido a un adeudo. La nueva administración ya está trabajando con las autoridades correspondientes para restablecer el servicio, beneficiando así a este plantel educativo.