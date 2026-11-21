Más de 2 mil 500 personas participaron en el acto encabezado por el gobernador Américo Villarreal y mandos de las Fuerzas Armadas

En el marco del desfile cívico-militar conmemorativo del 116 aniversario de la Revolución Mexicana, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya y mandos de las Fuerzas Armadas, participaron 34 contingentes y más de 2 mil 500 personas.

Como parte de la conmemoración, el gobernador atestiguó la ceremonia de ascensos y entrega de condecoraciones de perseverancia a personal militar. Entre los ascensos destacó el del general brigadier de Estado Mayor José Fernando Vargas Delgado, comandante de la 48 Zona Militar, al grado de general de brigada de Estado Mayor.

La columna inició con el contingente de la Secretaría de la Defensa Nacional, integrado por elementos del 77 Batallón de Infantería. Le siguió el Voluntariado Juvenil del Sistema DIF Tamaulipas, que presentó una figura monumental de un colibrí, símbolo de las alas de la transformación que distinguen a la institución.

También participó el Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE), con atletas que obtuvieron medallas en la Olimpiada Nacional y la Paralimpiada 2026.

Uno de los bloques más llamativos reunió a 10 bandas de guerra y 10 escoltas de bandera de distintos planteles educativos. Sus integrantes fueron ganadores del concurso estatal celebrado recientemente en la capital y ofrecieron una demostración durante el desfile.

Además, marcharon contingentes del Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada de México, la Guardia Nacional y asociaciones civiles. Las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional participaron con una bandera de guerra, cinco banderas nacionales, tres escudos de Tamaulipas y 178 integrantes.

El desfile también contó con 449 elementos de la Guardia Estatal; mil 610 niñas, niños, jóvenes y adultos de 19 instituciones educativas; 192 integrantes de instituciones civiles; 60 jinetes; 28 vehículos y ocho carros temáticos.