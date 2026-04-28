Descubren restos humanos en jornada de búsqueda en Tamaulipas

El colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas reportó el hallazgo de dos osamentas completas en una fosa clandestina en el municipio de Miguel Alemán

El colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas reportó el hallazgo de dos osamentas completas en una fosa clandestina en el municipio de Miguel Alemán, como parte de la jornada número 49 de búsqueda y prospección en campo.

De acuerdo con la información difundida, el hallazgo se realizó en coordinación con elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas y el Ejército Mexicano, en acciones enfocadas en la localización de personas desaparecidas en la región.

El colectivo detalló que las osamentas fueron encontradas con prendas, presumiéndose que corresponden a una persona del sexo masculino y otra del sexo femenino. En el caso masculino, se identificaron restos de un bóxer color verde agua, pretina negra marca “Wilson”, así como una etiqueta de camisa marca “Southpole 1991”.

En cuanto a la osamenta femenina, se localizaron un vestido de algodón blanco con flores rojas, ropa interior de encaje marca “Victoria’s Secret” y sandalias café oscuro con velcro, prendas que podrían ser clave para su identificación.

Ante este hallazgo, el colectivo hizo un llamado a la ciudadanía que tenga familiares desaparecidos a que, en caso de reconocer alguna de las prendas u objetos, se comunique a su página oficial o acuda a la unidad de investigación en Miguel Alemán o a la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas en Reynosa para solicitar confrontas directas.

Asimismo, se reiteró la importancia de contar con una denuncia formal y perfiles genéticos completos, con el fin de facilitar los procesos de identificación y avanzar en la búsqueda de personas desaparecidas.