Descubren droga en cargamento de rosas en el Puente Pharr

Oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus sigles en inglés) interceptaron un envío de rosas en donde descubrieron un cargamento de droga valuado en 7.6 millones de dólares.

El 12 de agosto, oficiales de la CBP en la instalación de carga del Puente Internacional de Pharr encontraron un tráiler que intentaba ingresar a Estados Unidos desde México.

Un oficial de la CBP seleccionó el vehículo para su inspección, lo que incluyó el uso de equipo de inspección no intrusivo y un equipo canino.

La inspección física condujo al descubrimiento de 154 paquetes de presunta metanfetamina con un peso total de 389 kilos ocultos dentro del cargamento de rosas valuado en 7 millones 660 mil dólares.

La Oficina de Operaciones de la CBP (OFO) incautó los narcóticos y el vehículo. Mientras que la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) inició una investigación criminal.