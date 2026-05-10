Descubren dos sitios clandestinos con restos en Reynosa

El colectivo Amor por los Desaparecidos reportó el hallazgo de dos presuntas “cocinas” clandestinas en un paraje ubicado entre el fraccionamiento Los Arcos

El colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas reportó el hallazgo de dos presuntas “cocinas” clandestinas en un paraje ubicado entre el fraccionamiento Los Arcos y el Tec Milenio, a escasos metros de la carretera a Monterrey, en Reynosa.

Edith González, presidenta de la agrupación, informó que este descubrimiento se realizó durante la búsqueda número 52 del presente año, convirtiéndose además en la búsqueda positiva número 19 del 2026.

A través de fotografías compartidas en los grupos de difusión del colectivo, se pudieron observar diversos vestigios en ambos puntos, entre ellos huesos calcinados, prendas de vestir y diferentes objetos de uso personal.

Tras el hallazgo, autoridades acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y proceder con el aseguramiento de las evidencias, las cuales serán sometidas a los estudios periciales correspondientes para tratar de identificar a posibles víctimas.

Integrantes del colectivo hicieron un llamado urgente a la ciudadanía para colaborar en la identificación de las prendas localizadas, con la esperanza de poder aportar información que ayude a reconocer a las presuntas víctimas y brindar respuestas a sus familias.