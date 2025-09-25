Descubre colectivo campo con restos óseos en Reynosa

El descubrimiento ocurrió el pasado viernes 19 de septiembre en un paraje de Reynosa, donde fueron encontrados abundantes restos óseos con exposición al fuego

Derivado de las prospecciones que realizan casi a diario, integrantes del colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas informaron el hallazgo de un nuevo campo de exterminio en este municipio fronterizo.

El descubrimiento ocurrió el pasado viernes 19 de septiembre en un paraje de Reynosa, donde fueron encontrados abundantes restos óseos con exposición al fuego, de acuerdo con la publicación realizada por el propio colectivo en su sitio oficial de Facebook.

La exploración se llevó a cabo en coordinación con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, la Guardia Nacional y la Sedena.

En el operativo se levantaron únicamente los restos óseos que estaban sobre la superficie, quedando el resto de los fragmentos en espera de ser recolectados en su totalidad.

Con este hallazgo, suman alrededor de 20 sitios de exterminio localizados en Reynosa. El colectivo subrayó que la Fiscalía mantiene un ritmo de trabajo limitado, pues solo realiza levantamientos de restos cinco días al mes.

La desaparición de personas mediante exposición al fuego continúa siendo uno de los métodos más utilizados por la delincuencia organizada para deshacerse de los cadáveres, señalaron en su comunicado.