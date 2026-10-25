Descubre a los 'Juanchos' en la emblemática Laguna del Carpintero

Los reconocidos 'Juanchos' habitan en la Laguna del Carpintero, convirtiéndose en el símbolo natural más representativo del municipio de Tampico.

¿Sabías que en el corazón de Tampico, Tamaulipas, convives diariamente con una fascinante e imponente fauna silvestre? En plena zona urbana, la emblemática Laguna del Carpintero alberga una población significativa de cocodrilos de pantano (Crocodylus moreletii), convirtiéndose en uno de los atractivos naturales más peculiares de la región.

La historia de estos reptiles comenzó con un ejemplar pionero que fue avistado por primera vez en el vaso lacustre y rápidamente bautizado por la ciudadanía como "Juancho". Desde entonces, por cariño y tradición popular, a todos los cocodrilos que habitan la laguna se les conoce cariñosamente como "Juanchos".

Para que locales y turistas puedan apreciarlos de manera segura, el destino cuenta con el Mirador de Cocodrilos, un espacio acondicionado estratégicamente para observar a estos reptiles de cerca mientras descansan bajo el sol o nadan en su hábitat natural.

Además, a veces estos impresionantes animales se salen de la laguna y cruzan el Boulevard Perimetral, deteniendo por completo el paso de todos los vehículos hasta que terminan de cruzar pacíficamente.

Si bien representan un símbolo de identidad tampiqueña, las autoridades recuerdan la importancia de mantener la distancia y respetar las señalizaciones de seguridad para garantizar una convivencia armónica entre la naturaleza y la ciudad.