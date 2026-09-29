Desconoce regiduría detalles sobre derrame en el río Pánuco

La integrante edilicia admitió falta de información sobre la contingencia ambiental y anunció reuniones con áreas ecológicas.

La regidora del Partido Verde Ecologista de México, María Elena Herrera Ordorica, desconoció datos precisos sobre el reciente derrame de hidrocarburo en el río Pánuco, hecho que aconteció el pasado fin de semana.

Sostuvo que se reuniría con autoridades de la Dirección de Ecología para analizar esta problemática, ya que no se encuentra lo suficientemente documentada al respecto, y solo argumentó que una situación de este tipo podría impactar la pesca y la vida que existe en el afluente.

Dijo que no cuenta con información sobre algunos de los temas ambientales que han generado preocupación en Tampico, entre ellos el derrame de crudo.

La integrante de la comisión de ecología indicó que buscará una reunión con la directora de Ecología, Yajaira Cruz Aguilar, para conocer mayores detalles y establecer acciones en torno a estos temas.