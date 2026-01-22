Descartan visita de Claudia Sheinbaum a Ciudad Victoria

El alcalde también destacó que la situación puede cambiar en cualquier momento, reconociendo el apoyo del gobierno del Estado y de la Federación

El alcalde de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás Báez, confirmó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, no visitará la capital de Tamaulipas. En sus declaraciones, Gattás Báez mencionó:

“La información que yo traigo es que va a estar en la frontera. Al parecer, va a estar en dos ciudades de frontera. Todavía no me lo confirman. Lo que sí sé es que va a dos municipios de la frontera; primero llega a Tampico y de ahí se traslada a la frontera en dos eventos distintos, pero no va a estar en Ciudad Victoria”.

El alcalde también destacó que la situación puede cambiar en cualquier momento, reconociendo el apoyo del gobierno del Estado y de la Federación. Agradeció al gobierno estatal por gestionar y al federal por aprobar los recursos necesarios para la construcción de la segunda línea del Acueducto “Guadalupe Victoria”, una de las obras en donde el estado impulsa fuertemente en beneficio de la población.

Durante la inauguración de obras de pavimentación con concreto hidráulico en la Colonia Obrera, Gattás Báez se refirió al proyecto del Puerto Seco, señalando que este representa una importante visión del gobernador de Tamaulipas:

“No es un proyecto de un servidor, es una visión del gobernador de Tamaulipas, porque le va a cambiar el oficio a la capital del estado. Estamos coadyuvando con el gobernador en todos los permisos y acciones”.

Además, mencionó la necesidad de un nuevo relleno sanitario y la gestión de fondos para su construcción, aunque advirtió que aún no se ha concretado nada:

“No quisiera darles algo hasta que no tengamos, como dicen en el rancho, los pelos en la mano”.

Por último, Gattás Báez abordó el tema de la seguridad en Ciudad Victoria, destacando los esfuerzos realizados desde que asumieron la administración municipal. Indicó que la ciudad se encontraba entre las más inseguras del mundo y que se han implementado mesas de seguridad que han permitido una mejor coordinación entre las distintas corporaciones de inteligencia. Afirmó que:

“Hemos bajado considerablemente los delitos del fuero común; no se presentan más robos, no hay cobro de piso ni extorsión, y los comerciantes, empresarios y hasta los vendedores ambulantes pueden estar tranquilos”.