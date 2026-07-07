Descartan usar agua de El Cuchillo para deuda con Estados Unidos

El funcionario explicó que la presa El Cuchillo almacena alrededor de 150 millones de metros cúbicos, volumen insuficiente para cubrir una extracción

El titular de Recursos Hidráulicos de Tamaulipas, Raúl Quiroga, aseguró que sería inviable destinar agua de la presa El Cuchillo para cumplir con el adeudo del Tratado de Aguas con Estados Unidos, ya que el volumen que tiene el embalse debe cubrir primero el abastecimiento de la zona metropolitana de Monterrey.

El funcionario explicó que la presa El Cuchillo almacena alrededor de 150 millones de metros cúbicos, volumen insuficiente para cubrir una extracción extraordinaria, ya que la demanda de Monterrey asciende a 10 metros cúbicos por segundo, equivalente a aproximadamente 630 millones de metros cúbicos al año.

Añadió que una situación similar ocurre con la presa Marte R. Gómez, cuyos compromisos de abastecimiento impiden disponer libremente de sus volúmenes sin afectar a la población.

El cumplimiento del tratado corresponde al Gobierno Federal

Respecto al pago o entrega de agua a Estados Unidos, Quiroga Álvarez enfatizó que se trata de un asunto de competencia exclusiva del Gobierno Federal, al ser la instancia responsable de los acuerdos internacionales.

"Es un tema de carácter diplomático que debe ser manejado por la Federación y las autoridades de ambos países", señaló, al pedir cautela sobre las versiones que circulan en torno al cumplimiento del tratado.

Lluvias mejoran el almacenamiento de las presas en Tamaulipas

En cuanto a la situación hídrica del estado, informó que las lluvias registradas en los últimos días generaron escurrimientos hacia las principales presas, aunque en términos generales fueron modestos.

Detalló que la presa Vicente Guerrero alcanzó el 61% de su capacidad; la Ramiro Caballero llegó al 90% y la Emilio Portes Gil se encuentra prácticamente llena.

Asimismo, destacó la recuperación del sistema lagunario del sur de Tamaulipas, el cual continúa aportando agua al río Pánuco y actualmente se ubica 1.35 metros por encima de su cota, con un almacenamiento cercano a los 680 millones de metros cúbicos.

En conjunto, indicó, las presas de Tamaulipas almacenan más de 1,100 millones de metros cúbicos, mientras que en las presas internacionales La Amistad y Falcón el volumen pasó de 105 a 245 millones de metros cúbicos, cantidad que, afirmó, garantiza el abastecimiento para la población del norte del estado.

Detectan aprovechamientos de agua sin concesión

Por otra parte, el secretario reveló que, tras inspeccionar 125 aprovechamientos de agua, detectaron que más del 60% opera sin título de concesión.

Precisó que esta situación ya fue notificada a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con el fin de que inicie los procedimientos correspondientes conforme a la legislación vigente.

El objetivo, explicó, no solo es regularizar las extracciones, sino proteger la cuenca del río Tamesí, de la que depende el abastecimiento de agua para más de 800,000 habitantes de Tampico, Ciudad Madero y Altamira.