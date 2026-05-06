Descartan gusano barrenador en paciente de Reynosa

Autoridades de Salud aseguraron que no existe al momento ningún caso de gusano barrenador registrado en humanos en el estado de Tamaulipas

La directora del Distrito de Bienestar para la Salud número cuatro, con cabecera en Reynosa, Iliana Villarreal Cantú, aclaró la información que señalaba la presunta atención de una paciente por gusano barrenador en el Hospital 270 del IMSS.

Precisó que en realidad se trata de una paciente oncológica, cuya herida presentó un avanzado nivel de infección, aparentemente por falta de cuidados adecuados.

“Es una paciente que ingresó desde el viernes pasado y ha sido tratada por el 270, hay patologías oncológicas que pueden llegar a complicarse y presentar ulceraciones y una ulceración si no es bien tratada, puede llegar a una necrosis de la herida y si no hay una buena higiene o una buena curación y si la paciente se descuida un poco, entonces sí puede llegar a ocasionar algún tipo del tema de larvas o algo más”, explicó.

La funcionaria fue enfática al descartar que se trate de un caso de gusano barrenador. Aseguró que no existe hasta el momento ningún caso registrado en humanos en el estado de Tamaulipas.

“Como sabemos, no hay casos de miasis en humanos, aquí en Tamaulipas, solamente en animales”, puntualizó.

Asimismo, aprovechó para emitir recomendaciones, especialmente dirigidas a pacientes con enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes. Señaló que las altas temperaturas que se registran en Reynosa pueden favorecer infecciones en heridas, por lo que es fundamental extremar cuidado.

“Primeramente en todos los pacientes diabéticos, hay que cuidar mucho los pies, que cualquier herida o cualquier úlcera que se llegue a tener, hay que acudir a los especialistas de salud y tener mucha higiene en las heridas, buen lavado con agua y jabón y seguir las indicaciones que dé el médico”, agregó la titular de Salud.