Descartan fuga de monos araña en Tamatán; fueron liberados

Autoridades del zoológico indicaron que el proceso de liberación forma parte de un esfuerzo por la conservación y reintegración de especies a su hábitat natural

El director del Zoológico de Tamatán de Ciudad Victoria, Gabriel Navarro de la Piedra, ha aclarado que lo que se divulgó en redes sociales como una fuga de monos fue, en realidad, la liberación de ocho changos, estos primates habían permanecido en cautiverio.

Navarro de la Piedra explicó que el proceso de liberación forma parte de un esfuerzo mayor por la conservación y reintegración de especies a su hábitat natural.

"Se trata de una liberación de ocho monitos araña en el recinto del zoológico, no se trató de una fuga de ninguno de ellos", afirmó.

“Lo que está pasando es que estamos haciendo los acoplamientos y para ello todo el equipo se coloca alrededor del recinto con los equipos necesarios, en caso de que uno de ellos intente salir. Tenemos instalaciones adecuadas con un cerco eléctrico intermitente, y la posibilidad de que se pueda escapar es mínima”, agregó.

Algunos de estos monos estuvieron encerrados por más de 20 años en jaulas pequeñas, rescatados de personas que los tenían en condiciones pésimas.

“Para lograr estos acoplamientos, no es solo llegar y soltarlos, hay que hacer un trabajo de un año y es lo que llevamos trabajando con ellos, juntándolos uno por uno, para que se hagan amigos y pensar en un acoplamiento total en su recinto”, comentó Navarro de la Piedra, quien destacó que los ocho monos arañan ya están disfrutando del clima entre los árboles.

Por su parte, Paco García, subdirector del zoológico, mencionó que están trabajando con los ocho monos araña y logrando buenos resultados.

“Contamos con protocolos de seguridad y diferentes códigos, y ya se están acoplando”, concluyó.