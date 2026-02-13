Descartan brote de sarampión en escuela de Reynosa

Personal de salud realizó una visita domiciliaria y la toma de muestras para su análisis en el LESP, con el objetivo de confirmar o descartar el diagnóstico

La Secretaría de Salud activó el protocolo de vigilancia epidemiológica tras el reporte de un presunto caso de sarampión en una menor de 9 años en una institución educativa del sector poniente de Reynosa.

Hasta el momento, la autoridad sanitaria informó que no existe confirmación de brote y que el caso continúa bajo seguimiento médico y epidemiológico.

¿Qué determinó la evaluación epidemiológica?

El caso fue notificado luego de un diagnóstico clínico inicial realizado en consulta privada. Tras recibir el aviso, personal del Distrito de Salud IV realizó la evaluación correspondiente conforme a los lineamientos nacionales vigentes.

Las autoridades sanitarias informaron que, hasta el momento, la menor no cumple con la definición operacional de caso probable de sarampión. Además, indicaron que la paciente no ha presentado fiebre, uno de los principales síntomas de esta enfermedad viral.

También se confirmó que la menor no ha viajado en los últimos 21 días a regiones donde existan casos activos de sarampión, lo que reduce la probabilidad de contagio importado. Asimismo, los contactos cercanos se mantienen sin síntomas, mientras el monitoreo médico continúa de forma permanente.

Realizan estudios para confirmar o descartar el caso

Como parte del protocolo sanitario, personal de salud realizó una visita domiciliaria y la toma de muestras para su análisis en el Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP), con el objetivo de confirmar o descartar el diagnóstico mediante pruebas especializadas.

La autoridad sanitaria explicó que el sistema de vigilancia epidemiológica en Tamaulipas opera bajo un esquema de detección temprana, notificación inmediata y confirmación por laboratorio, lo que permite tomar decisiones basadas en evidencia científica.

Refuerzan capacitación médica y protocolos de notificación

Autoridades informaron que también se reforzarán las acciones de capacitación continua dirigidas al personal médico, enfocadas en el diagnóstico diferencial de enfermedades febriles exantemáticas, así como en el uso correcto de la definición operacional y el cumplimiento del proceso de notificación obligatoria.

Estas acciones buscan fortalecer la respuesta sanitaria ante posibles casos sospechosos y evitar la propagación de enfermedades prevenibles por vacunación.

Autoridades piden mantener esquemas de vacunación

La Secretaría de Salud invitó a la población a mantener la calma y recomendó revisar los esquemas de vacunación, especialmente en menores de edad. También exhortó a acudir a la unidad de salud más cercana ante la presencia de fiebre acompañada de exantema o cualquier síntoma relacionado.

Las autoridades reiteraron que la vigilancia epidemiológica permanece activa y aseguraron que se informará oportunamente a la población en caso de existir alguna actualización oficial relacionada con este caso.