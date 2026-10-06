Descartan bloqueo de carretera Victoria-Padilla por lluvias

De acuerdo con Protección Civil de Tamaulipas, la única obstrucción confirmada actualmente es la de la carretera Reynosa-San Fernando, en el tramo Periquitos

Es falso que la carretera federal Victoria-Padilla se encuentre obstruida por las lluvias.

En redes sociales comenzó a circular la versión de que la vía estaba cerrada a la altura del puente sobre el río Corona, con fotografías de años anteriores, sin embargo, autoridades desmintieron esa información.

El propio alcalde de Padilla, Ernesto Quintanilla Selvera, aclaró que la carretera permanece abierta y con circulación normal.

Aunque se mencionaba que era el puente sobre el río Corona, imágenes actuales del puente Purificación constatan que hay tránsito fluido y circulación por ambos sentidos.

Como suele ocurrir en temporada de nevadas o de lluvias intensas, se difunden versiones con imágenes de años anteriores que generan desinformación, señaló el edil.

De acuerdo con Protección Civil del estado, la única obstrucción confirmada actualmente es la de la carretera Reynosa-San Fernando, en el tramo Periquitos.

Ahí, el paso provisional en el puente de la Llorona, donde se realizan trabajos de rehabilitación, fue destruido por la crecida del arroyo.

Probablemente esa haya sido la confusión, porque en el mensaje se citaba el puente Corona.

El coordinador estatal de Protección Civil, Gerardo González de la Fuente, reiteró que el resto de las carreteras federales y estatales se mantienen transitables, aunque con precaución por las precipitaciones que continuarán esta semana.

Llamó a la población a informarse únicamente por canales oficiales y a no compartir imágenes o cadenas no verificadas.