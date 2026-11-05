Descarta ola migratoria hacia Reynosa por cambios en EUA

Carlos Peña Ortiz señaló que los cambios legislativos no modificarían de inmediato la política migratoria, marcada por medidas administrativas de EUA

Los posibles cambios en la integración de la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos no representarían, por sí mismos, un factor que impulse una nueva llegada masiva de migrantes a ciudades fronterizas como Reynosa, consideró el alcalde Carlos Peña Ortiz, al referirse al panorama político y electoral del país vecino.

El presidente municipal señaló que, aunque se mantiene atento a los movimientos políticos en Estados Unidos, no considera que una modificación en la composición del Congreso tenga un impacto inmediato en las condiciones actuales de la política migratoria.

Explicó que buena parte de las disposiciones que actualmente afectan a las personas migrantes no dependen directamente de decisiones legislativas, sino de reglamentos internos y medidas administrativas aplicadas por distintas agencias del gobierno estadounidense, entre ellas la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

“Las modificaciones de ley que se pueden llevar a cabo no cambian la situación de la política migratoria en los Estados Unidos; la mayor parte de las modificaciones fueron reglamentos internos de CBP y de las diferentes instancias de gobierno dentro del Departamento de Estado, que es lo que está afectando a muchos de los migrantes”, explicó Peña Ortiz.

Asimismo, señaló que, aunque el Congreso estadounidense tiene facultades para impulsar y aprobar cambios legales, el presidente Donald Trump conserva la atribución de vetar cualquier propuesta legislativa, lo que limita las posibilidades de que una modificación en la integración de las cámaras se traduzca automáticamente en un cambio de rumbo migratorio.

“Acuérdate que el presidente Trump sigue teniendo el poder del veto sobre cualquier propuesta de ley; si es aprobada, la puede vetar”, puntualizó.

Ante este escenario, el alcalde consideró que no existen elementos suficientes para anticipar un incremento significativo del flujo migratorio hacia Reynosa como consecuencia de los movimientos políticos en el Congreso estadounidense, por lo que las condiciones actuales de la política migratoria seguirían siendo determinadas principalmente por las decisiones de la administración federal de Estados Unidos.