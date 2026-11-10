Descarta Karl Heinz Becker adelantar posible candidatura

El secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente sostuvo que su trabajo será la principal referencia para que la ciudadanía evalúe su desempeño

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El secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández, descartó adelantar decisiones sobre una posible candidatura y aseguró que primero busca cumplir el encargo del gobernador Américo Villarreal Anaya.

Sostuvo que su trabajo será la principal referencia para que la ciudadanía evalúe su desempeño y sin confirmar ni descartar una eventual candidatura, dejó claro que no adelantará movimientos políticos mientras tenga pendiente esa responsabilidad.

Ante los cuestionamientos sobre sus aspiraciones electorales y posibles acercamientos partidistas, el funcionario sostuvo que primero quiere cerrar satisfactoriamente su gestión y consideró que buscar una postulación sin resultados sería poner la expectativa política por encima del trabajo público.

“Me gustaría más terminar muy bien mi compromiso con el gobernador. Eso es lo único que me importa”, expresó.

Becker Hernández rechazó que las aspiraciones personales deban convertirse en el centro de la actividad de un servidor público y afirmó que antes de levantar la mano por una candidatura, debe existir un balance que respalde el interés de competir.

“Si no hay resultados, ¿pa’ qué andamos levantando la mano? Ni pa’ qué andamos de rogones allá con uno o con otro partido, si no estamos haciendo la chamba”, señaló.