Descarta Fiscalía de Tamaulipas exhumar restos de Dafne

El fiscal señaló que la exhumación está planteada por la madre de la menor, pero actualmente no está contemplada dentro de la investigación complementaria

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas descartó, por el momento, realizar la exhumación del cuerpo de Dafne Zapata Quintos, procedimiento que ha sido solicitado por la familia ante las dudas que persisten sobre las circunstancias de su muerte.

El fiscal Eduardo Govea Orozco señaló que la exhumación está planteada por la madre de la menor, Alejandra Quintos, pero actualmente no está contemplada dentro de la investigación complementaria.

Sin embargo, esta postura no significa que el procedimiento quede totalmente descartado.

La defensa de la familia sostiene que existen inconsistencias en las necropsias practicadas al cuerpo de Dafne y busca que, mediante una nueva revisión forense, se pueda determinar si existió alguna agresión de naturaleza sexual al interior de la Academia Militarizada Doenitz.

Los abogados también cuestionan que inicialmente se haya impedido a familiares observar el cuerpo de la menor, debido a que posteriormente habrían detectado lesiones visibles.

Mientras la familia busca agotar las alternativas legales para esclarecer estas dudas, la Fiscalía mantiene abierta la posibilidad de valorar nuevos procedimientos conforme avance la investigación.