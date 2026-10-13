Descarta 'El Calabazo' candidatura en 2027; seguirá en la Segob

El secretario general de Gobierno de Tamaulipas, Héctor Joel Villegas González, “El Calabazo”, descartó que vaya a buscar un cargo de elección popular en el proceso electoral de 2027.
El funcionario afirmó a principios de octubre de 2026 que no tiene aspiraciones políticas personales y que su prioridad es mantenerse concentrado en sus funciones dentro de la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya.
Y es que precisamente fue el gobernador quien declaró que son dos los funcionarios de primer nivel quienes le notificaron su intención de participar en encuesta para la coordinación de la transformación y defensa de la 4T.
El encargado de la política interna del Estado ratificó que su agenda está completamente dedicada a las responsabilidades de la Secretaría General de Gobierno y a la coordinación con autoridades federales y estatales.
Aunque recientemente tuvo presencia en eventos municipales en Río Bravo, reiteró que su labor se mantiene en el ámbito institucional y no electoral.