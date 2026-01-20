Descarta alcaldesa de Miquihuana nevada en la sierra

A pesar de las publicaciones en redes sociales y portales digitales, la alcaldesa negó rotundamente que se hubiera presentado este fenómeno meteorológico

La presidenta municipal de Miquihuana, Gladys Vargas Rangel, desmintió que haya nevado en la parte alta de la sierra, donde se ubican localidades como La Marcela, Aserradero y Valle Hermoso, así como el sitio turístico conocido como Las Joyas.

A pesar de las publicaciones en redes sociales y portales digitales, la alcaldesa negó rotundamente que se hubiera presentado este fenómeno meteorológico, porque no solo se requieren bajas temperaturas, sino otras condiciones en conjunto.

Miquihuana forma parte de los 5 municipios del altiplano tamaulipeco donde se registran frecuentemente temperaturas de un dígito e incluso bajo cero en temporada invernal.

Condiciones climáticas

- La temperatura era baja, pero no se dieron las condiciones adecuadas para una nevada, la cual se presenta regularmente en estas fechas, al localizarse a más de 3 mil metros sobre el nivel del mar.

- Se requieren niveles de humedad y vientos específicos para que se presenten nevadas

- El año pasado tampoco se registraron nevadas en la zona

Peña Nevada es la montaña más alta de todo Tamaulipas y es donde regularmente se cubre de nieve, localizada a 3 mil 560 metros sobre el nivel del mar, aunque no tiene un fácil acceso para los paseantes.

Invitación a visitantes

- El clima es propicio para visitar los altos bosques de Miquihuana

- La flora y fauna son atractivas en esta temporada

- Las autoridades invitan a los paseantes a subir a la montaña y tomarse fotografías