Descarta alcalde separarse de su cargo por proceso interno

Armando Martínez Manríquez confirmó que continuará al frente de la administración municipal tras revisar la convocatoria partidista.

El alcalde de Altamira, Armando Martínez Manríquez, confirmó que por el momento no contempla separarse del cargo, pese a la convocatoria emitida por Morena para el proceso interno de selección rumbo a las elecciones del próximo año.

El presidente municipal explicó que, de acuerdo con una aclaración de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, alcaldes, diputados locales y federales no están obligados a dejar sus funciones para solicitar su registro dentro del proceso interno del partido.

Señaló que actualmente no existen campañas ni precampañas electorales, por lo que continuará al frente de la administración municipal.

Dijo que aún analiza la convocatoria y que será en los próximos días cuando determine si reúne la documentación necesaria para participar. Y que cualquier decisión de carácter electoral la tomará considerando lo que pueda aportar a Altamira y a su proyecto político.

Aseguró que, en caso de que posteriormente sea necesario separarse del cargo para participar en el proceso electoral, la administración municipal tendrá continuidad a través del presidente municipal suplente.