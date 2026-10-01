Desayunos Escolares beneficiarán a 170 planteles de Matamoros

Durante el arranque del ciclo escolar, el alcalde reconoció el trabajo realizado por el DIF Matamoros para llevar este beneficio a las escuelas

Más de 170 escuelas de Matamoros serán beneficiadas durante este ciclo escolar con el programa de Desayunos Escolares, mediante el cual se contempla distribuir alrededor de 3 millones de raciones alimentarias a estudiantes.

La presidenta del DIF Matamoros, Ana Ariziaga de Granados, destacó que este programa permitirá atender las necesidades alimentarias de miles de alumnos de distintos planteles educativos de la ciudad.

Programa apoyará la alimentación de miles de alumnos

Por su parte, el presidente municipal Alberto Granados Fávila señaló que el programa representa una acción importante dentro de las estrategias de apoyo a la educación, al contribuir al desarrollo de niñas y niños.

Durante el arranque del ciclo escolar, el alcalde reconoció el trabajo realizado por el DIF Matamoros para llevar este beneficio a las escuelas y destacó la importancia de fortalecer las condiciones que permitan a los estudiantes continuar con su formación.

Mantendrán apoyo durante el ciclo escolar

Con este programa, las autoridades municipales buscan mantener el apoyo alimentario en los planteles beneficiados durante el ciclo escolar, como parte de las acciones dirigidas a la educación y al bienestar de la niñez de Matamoros.