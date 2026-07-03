Desarrollo Urbano reporta afectaciones por lluvias en obras

Aunque los proyectos continúan en marcha, ha sido necesario ajustar los tiempos de ejecución para garantizar que las obras se realicen de manera adecuada

El titular de Desarrollo Urbano, Alfonso Treviño, informó que diversos proyectos de infraestructura en ejecución han registrado retrasos debido a las recientes lluvias, las cuales han dificultado el desarrollo normal de los trabajos.

Condiciones climáticas afectan el avance de las obras

Señaló que las condiciones climatológicas han impedido avanzar conforme a lo programado, principalmente en obras relacionadas con pavimentación, construcción y rehabilitación de espacios públicos, donde la humedad en el suelo representa un riesgo para la calidad de los materiales y la seguridad de las labores.

Treviño explicó que, aunque los proyectos continúan en marcha, ha sido necesario ajustar los tiempos de ejecución para garantizar que las obras se realicen de manera adecuada y cumplan con los estándares establecidos.

Asimismo, destacó que una vez que mejoren las condiciones del clima, se retomarán los trabajos con mayor intensidad, a fin de recuperar el tiempo perdido y cumplir con los compromisos establecidos con la ciudadanía.

Finalmente, reiteró que el objetivo principal es asegurar que las obras se concluyan con calidad y durabilidad, priorizando el bienestar de la población.