Desarman a los 'viene viene' en Tampico; retiran apartaespacios

Tránsito retiró de la vía pública sillas, botes, conos y otros objetos usados para apartar cajones de estacionamiento en el centro de Tampico

Todo tipo de objetos que ocupaban espacio para “reservarse” a unidades vehiculares fueron retirados de la vía pública en el centro de Tampico.

Quienes hacen uso de este tipo de artículos son los “viene viene” o aparta cajones de estacionamiento, lo que se considera un delito, pues el Congreso del Estado de Tamaulipas aprobó reformas a la Ley de Tránsito para prohibir el uso de botes, sillas, conos, llantas u otros objetos destinados a reservar espacios en las calles.

El delegado de tránsito en el puerto, Héctor Rodríguez Silva, dio a conocer que han pasado décadas en que estas personas han utilizado la vía pública como método de recaudación, usándolas para apartar espacios, pese a que esto se encuentra prohibido.

Rodríguez Silva descartó que esta acción se realice de manera agresiva, pues primero se inició una conciliación verbal para solicitarles que por cuenta propia los retiraran.

En caso de que reincidan en la colocación de objetos por las calles, se requerirá la presencia de elementos de la Guardia Estatal para retirarlos.

El operativo de retiro abarcará desde la zona de los mercados, área de bodegas, primer cuadro de la ciudad y mercado de mariscos "La Puntilla".