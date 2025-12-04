Esta mañana, como parte de las acciones encaminadas a la búsqueda y localización de personas desaparecidas y con la finalidad de identificar o descartar puntos de interés que permitan dar con el paradero de 𝐀𝐥𝐝𝐡𝐞𝐫 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐢𝐬𝐜𝐨 𝐌𝐨𝐫𝐞𝐧𝐨 𝐇𝐞𝐫𝐧𝐚́𝐧𝐝𝐞𝐳, 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞𝐬 𝐄𝐥𝐨𝐲 𝐑𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐂𝐞𝐣𝐚, 𝐅𝐞𝐫𝐧𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐂𝐚𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐌𝐨𝐫𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐲 𝐉𝐮𝐚𝐧 𝐉𝐨𝐬𝐞́ 𝐏𝐞́𝐫𝐞𝐳 𝐇𝐞𝐫𝐧𝐚́𝐧𝐝𝐞𝐳, ￼la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Oaxaca y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas México, realizaron acciones de búsqueda en vida de las referidas personas en el Municipio de Matias Romero Avendaño Oaxaca.￼

Cabe señalar que 𝐀𝐥𝐝𝐡𝐞𝐫 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐢𝐬𝐜𝐨 𝐌𝐨𝐫𝐞𝐧𝐨 𝐇𝐞𝐫𝐧𝐚́𝐧𝐝𝐞𝐳 de 38 años de edad, 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞𝐬 𝐄𝐥𝐨𝐲 𝐑𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐂𝐞𝐣𝐚 de 28 años de edad, 𝐅𝐞𝐫𝐧𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐂𝐚𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐌𝐨𝐫𝐚𝐥𝐞𝐬 de 41 años de edad 𝐲 𝐉𝐮𝐚𝐧 𝐉𝐨𝐬𝐞́ 𝐏𝐞́𝐫𝐞𝐳 𝐇𝐞𝐫𝐧𝐚́𝐧𝐝𝐞𝐳 de 37 años de edad, fueron vistos por última vez en el Municipio de Matias Romero Avendaño, Oaxaca.

Por lo que se agradece la colaboración de la población en general para difundir la cedula de búsqueda, y en caso de contar con alguna información que ayude a su localización, favor de comunicarse al número telefónico 951-531-48-01 o al correo: reporte@cebpeo.gob.mx

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Oaxaca y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas México, llevan a cabo la búsqueda de cuatro hombres desaparecidos tras ir a cargar combustible en pipas de hidrocarburo en el municipio de Matías Romero.

Aldher Francisco Moreno Hernández de 38 años de edad, Andres Eloy Ramos Ceja de 28 años de edad, Fernando Castro Morales de 41 años de edad y Juan José Pérez Hernández de 37 años de edad, fueron vistos por última vez en el municipio de Matias Romero Avendaño, Oaxaca.