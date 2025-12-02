Desaparecen cuatro traileros de Reynosa en Oaxaca

Los cuatro traileros viajaban en pipas con destino al municipio de Matías Romero y mantuvieron comunicación con sus familias hasta ingresar a esa zona

Cuatro traileros que partieron de Reynosa con destino al suroeste del país desaparecieron mientras circulaban por la carretera Transístmica, en el estado de Oaxaca.

De acuerdo con el colectivo Amor por los Desaparecidos, el último contacto con los conductores ocurrió el jueves 20 de noviembre, cuando arribaron a un retén militar ubicado en las inmediaciones del municipio Matías Romero Avendaño.

Los desaparecidos fueron identificados como Andrés Eloy Ramos Ceja, de 28 años; Juan José Pérez Hernández, de 37; y Aldher Francisco Moreno Hernández, de 38, los tres originarios de Reynosa; además de Fernando Castro Morales, de 41 años, procedente del puerto de Veracruz.

Los cuatro viajaban en pipas con destino a Matías Romero y mantuvieron comunicación con sus familias hasta ingresar a esa zona, donde se perdió su rastro.

Días después, las unidades fueron localizadas abandonadas. Hasta el momento, únicamente la familia de Aldher Francisco Moreno presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, que emitió una ficha de búsqueda.

Las demás familias realizaron el reporte correspondiente ante la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.

En las fichas de investigación se detallan las prendas que vestían los conductores el día de su desaparición.

Andrés Eloy portaba una playera tipo polo, pantalón de mezclilla y tenis blancos; Juan José vestía una playera gris de cuello redondo, pantalón de mezclilla y tenis azules. Aldher Francisco llevaba una playera gris con la leyenda “Wilson”, pantalón de mezclilla azul, gorra gris y botas color ladrillo marca Río Grande. En el caso de Fernando Castro, se indicó que llevaba una playera azul tipo militar y usaba barba.

El colectivo Amor por los Desaparecidos en Reynosa hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con cualquier información que pueda ayudar a localizar a los tres choferes originarios de esta ciudad, así como al conductor veracruzano, y reiteró la urgencia de avanzar en las labores de búsqueda.

Las familias continúan en espera de resultados por parte de las autoridades oaxaqueñas para dar con el paradero de los cuatro traileros.